Mönchengladbach: Viel Bewegung beim Familienfest in Rheydt

Viel Bewegung beim Familienfest in Rheydt

Mönchengladbach Klettern, hopsen, rollen - auf dem Marktplatz wurde das Angebot für Kinder und Jugendliche in der Stadt vorgestellt.

Ob beim Kistenklettern mitten auf dem Rheydter Marktplatz oder beim Hopsen auf der Borussia-Hüpfburg - Kinder und Jugendliche kamen beim Fest des Familienbündnisses Mönchengladbach und des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie gleichermaßen auf ihre Kosten. Mitten auf dem Marktplatz konnten Mutige einen neun Meter hohen Kletterturm erklimmen. Die Rollbrettunion hatte ein paar Rampen mitgebracht, auf denen sich die Jungs und Mädels mit ihren Skateboards fleißig ausprobierten. Auf dem Feld des Rheydter Spielvereins durften Kinder und Jugendliche den Hockeyschläger schwingen und so vielleicht das richtige Hobby für sich finden. Die Sparkasse Mönchengladbach bot eine Luftballonaktion an.

Unter dem Motto #Zukunft für Familien konnten Besucher über das Angebot für Kinder und Jugendliche in der Stadt informieren und gleichzeitig Spiel und Spaß erleben. "Alle Kinder und Eltern sollen sich in Mönchengladbach wohlfühlen", sagte Jugend- und Sozialdezernentin Dörte Schall. Und: "Jedes Kind soll seinen Platz finden - sei es im Kindergarten, der Schule oder nachmittags in einer Einrichtung oder bei einem Verein, beispielsweise bei der Rollbrettunion."