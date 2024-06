Volksfest in Mönchengladbach Videoüberwachung auch bei der nächsten Rheydter Kirmes

Erstmals waren bei dem Volksfest in Rheydt zwei mobile Videobeobachtungsanlagen eingesetzt worden. Die Anhänger standen an der Gracht und vor der Kirche am Marktplatz. Mit den Kamerasystemen sollten Straftaten verhindert und aufgeklärt werden. Zumindest Letzteres war nicht nötig, weil die Kirmes insgesamt relativ friedlich verlief, wie Hajek unterstrich: „Aus polizeilicher Sicht kann in diesem Jahr – im Vergleich zu den beiden Vorjahren – ein positives Gesamtfazit gezogen werden.“