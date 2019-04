Mönchengladbach : Curry-Gerichte für die Sinne

In der Küche des Volksvereins zeigt Profi-Koch Ottmar Gebenbauer Justus, Ivan, Georg, Christian, Irene, Stefan und Claudia (v.l.) wie man mit Gewürzen ein schmackhaftes Curry zubereitet. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Geistenbeck Sechs Teilnehmer kochten im VHS-Workshop „Curry rund um den Globus“ unter der Anleitung von Profi-Koch Ottmar Geberbauer in der Küche des Volksvereins ein Vier-Gänge-Menü, das sie anschließend gemeinsam verspeisten.

Ottmar Geberbauer stellt das Menü kurz vor, teilt seine Kochlehrlinge ein, und die Vorbereitungen beginnen. Claudia mag kein Hähnchen, also wird für sie kurzerhand Tofu mit grünem Curry mariniert. Justus Ivan ist mit 15 Jahren der jüngste Teilnehmer des Workshops; er wird bei der Zubereitung des Hähnchencurrys von seinem Onkel Georg unterstützt, der bei Geberbauer schon einige Kochkurse absolviert hat. Nele und Christian stellen das Gemüsecurry zusammen. Die beiden kannten sich nicht, harmonieren aber sofort beim Schnibbeln von Fenchel und Schälen von Süßkartoffeln: „Kochen verbindet“, sagen sie.

Pulver Vom Wort Curry leitet sich auch der Name des Currypulvers ab.

Die Schokoladenmousse kreiert an diesem Abend Stefan. Er tut sich zunächst etwas schwer mit dem Timing: „Du musst die Sahne und danach auch das Eiweiß schneller unterheben, denn die Mousse gehört frühzeitig in den Kühlschrank“, treibt der Profi ihn an. Der gelernte Koch geht von einem zum anderen, ruhig korrigiert er immer wieder, gibt Tipps – hier ist das gewählte Messer zu klein zum Portinieren des Gemüses, dort wird Ingwer zu großzügig geschält „Nimm einen Teelöffel, mit dem geht es sparsamer.“ Schlägt man mit einem Einmachglas auf Knoblauch, fällt die Zehe von selbst heraus; beim Entkernen von Chillies trägt man Handschuhe, sonst brennt es später beim Augenwischen.