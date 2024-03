Der Prozess gegen einen 50-Jährigen aus Mönchengladbach kommt an diesem Montag (11. März) nur langsam in Gang. Dabei wiegt der Vorwurf der Ankläger schwer: Der Mann ist wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie wegen Misshandlung Schutzbefohlener angeklagt. Er soll mit seiner gesondert angeklagten Ehefrau und den drei gemeinsam Kindern (geboren 2014, 2015 und 2017) über Monate in einem Zelt in einem Waldstück im Bereich der Niederrhein-Kaserne nahe der Stadtgrenze zu Viersen gelebt haben.