Mordkomission ermittelt : Versuchtes Tötungsdelikt in Mönchengladbach

Die Polizei in Mönchengladbach nahm in der Nacht zu Samstag einen 61-Jährigen fest, der einen Mann mit einem Messer lebensgefährich verletzt hatte. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Vor einem Mehrfamilienhaus war es zu einem lautstarken Streit zwischen einem 61-Jährigen und einem 34-Jährigen gekommen. Die alarmierte Polizei fand den Jüngeren mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in einer Wohnung.

Ein 34-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag in Mönchengladbach mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah dies im Stadtteil Rheydt. Ein 61-Jähriger wurde festgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach ermitteln in Form einer Mordkommission.

Nach bisherigem Kenntnisstand war es an der Wohnung des 61-Jährigen, der in einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße wohnt, gegen 2 Uhr zu einem lautstarken Streit zwischen ihm und dem 34-Jährigen gekommen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in die Wohnung. Besorgte Nachbarn riefen die Polizei. Als diese eintraf, öffnete der 61-Jährige. Der 34-jährige Nachbar lag mit schweren Stichverletzungen in der Wohnung. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn ins Krankenhaus. Es besteht akute Lebensgefahr.