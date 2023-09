Junge Helden aus Mönchengladbach Sie haben einen Zwölfjährigen vor einer Entführung gerettet

So oft wurden die beiden Freunde Abdi und Arda noch nie angesprochen – von Verwandten, Freunden, Nachbarn, Lehrern und auch von Fremden. Alle sagen: „Danke“, „Das war toll“ oder auch „Ihr seid Helden“. Der 17- und der 16-Jährige haben am Donnerstag, 21. September, an der Josef-Drauschke-Straße eine Entführung verhindert. Ein Mann hatte einen zwölfjährigen Jungen an einer Bushaltestelle gepackt und mit sich geschleift. „Das war an einer belebten Straße. Eigentlich müssen das viele gesehen haben. Aber keiner hat was getan“, sagt Arda. Die beiden Jugendlichen waren gerade aus der Berufsschule gekommen. Sie hatten den Bus genommen und waren an der Haltestelle bei Kaufland in Holt ausgestiegen. „Wir wollten uns Süßigkeiten kaufen. Dass wir später auf den Jungen trafen, war purer Zufall“, sagt Arda.