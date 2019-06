Kostenpflichtiger Inhalt: Investment nicht mit Gemeindeordnung vereinbar : Mönchengladbacher Versorger NEW muss Anteile an E-Auto „Sven“ verkaufen

Foto: Bauch, Jana (jaba) 9 Bilder NEW stellt das E-Auto Sven in Mönchengladbach vor.

Mönchengladbach Der Einstieg der NEW bei der Entwicklung des Elektro-Autos war laut Bezirksregierung nicht mit der Gemeindeordnung vereinbar. Der Versorger kündigte daraufhin an, für seine Anteile in Höhe von 2,5 Millionen Euro einen Käufer zu suchen.