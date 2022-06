Verkostung in Mönchengladbach : So schmeckt das Bier im Bunker Güdderath

Gracia Sacher (r.) stellte ihren Gästen insgesamt sechs Biere vor. Vor dem ersten Schluck wurde erst einmal gerochen. Einige Teilnehmende bewiesen dabei eine gute Nase. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Hopfen und Malz, untergärig, obergärig und was die Inder mit dem Bier zu schaffen hatten – die Biersommelière Gracia Sacher weiß über all das Bescheid. Und sie gab ihr Wissen bei der Verkostung im Bunker an ihre Gäste weiter.