Wettrennen der Verkehrsmittel Wer kommt am schnellsten durch Mönchengladbach?

Staus, enge Straßen und unübersichtliche Kreuzungen: Eine Tour durch Mönchengladbach kann nervenaufreibend sein. Doch welches Fahrzeug bringt einen am schnellsten und sichersten durch die Stadt? Drei Redaktionsmitglieder haben es getestet. Um 17 Uhr starteten sie werktags mit Fahrrad, Auto und Bus am Gladbacher Hauptbahnhof. Das Ziel: der Hauptbahnhof in Rheydt. Wer das „Rennen“ gewann – und welche teils unschönen Erfahrungen die drei Kontrahenten machten.