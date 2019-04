Verkehr in Mönchengladbach : Engelsmühlenweg soll Einbahnstraße werden

Uedding Die Verwaltung schlägt der Bezirksvertretung Ost in der Sitzung am heutigen Donnerstag vor, den Engelsmühlenweg zur Einbahnstraße zu machen. Dabei soll der nördliche Teil als sogenannte „unechte“ Einbahnstraße die Ausfahrt von den Grundstücken in beide Richtungen ermöglichen, während eine Straßeneinfahrt nur von Norden zulässig ist.

