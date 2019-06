Kostenpflichtiger Inhalt: Ausleihe per App : Erster E-Scooter-Verleih in Mönchengladbach startet im Juli

Mit E-Scootern könnten die Mönchengladbacher bald durch die Stadt fahren. Foto: dpa. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Die NEW wird in zwei Wochen 100 E-Tretroller in den Innenstädten von Gladbach und Rheydt aufstellen. Ein Jahr lang soll getestet werden, wie die Bürger das Angebot annehmen. Letzte Details sind aber noch unklar.