„Vergessene Fahrräder“ in Mönchengladbach Gehört das jemandem, oder kann das weg?

Überall im Stadtgebiet tauchen diese vergessenen Fahrräder auf. Zuerst sehen sie noch gut aus, dann werden sie ausgeschlachtet, manchmal die Körbchen als Abfalleimer genutzt, und manchmal versperren sie auch den Gehweg. Jeder, der das Phänomen beobachtet, fragt sich: Wieso kümmert sich eigentlich niemand um das Rad? Warum steht es hier so lange? Kam der Besitzer unerwartet in ein Krankenhaus? Oder wurde das Rad gestohlen, vielleicht sogar als Fluchtfahrzeug nach einer Straftat genutzt? Und viele ärgern sich, dass in Zeiten, in denen Mobilitätswende und Klimaschutz die großen Themen sind, Fahrräder am Straßenrand zu Schrott „vergammeln“.