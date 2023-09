Im NRW-Vergleich Mönchengladbach belegt weiterhin beim Einkommen einen der hinteren Plätze

Das pro Kopf verfügbare Einkommen in Mönchengladbach steigt rein rechnerisch an: Während 2017 jedem Einwohner noch durchschnittlich 20.290 Euro zur Verfügung standen, waren es 2021 schon 22.414 Euro. Das bedeutet einen Zuwachs von etwa zehn Prozent. Das geht aus den jetzt veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamts (IT.NRW) hervor. Da aber auch in den anderen Städten und Gemeinden des Landes dieser Wert steigt, belegt Mönchengladbach weiterhin einen der hinteren Plätze: 335 von 396 im Jahr 2021.