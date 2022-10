Ohne Führerschein und berauscht am Steuer : Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Mönchengladbach

Ohne Führerschein und berauscht am Steuer

Ein Streifenwagenteam stoppte in der Nacht zum Montag einen Wagen mit gefälschten Kennzeichen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Flucht ging im hohen Tempo durch mehrere Stadteile. Dabei überfuhr der Mann am Steuer etliche rote Ampeln. Als der Wagen endlich gestoppt werden konnte, stellten die Polizisten weitere Vergehen fest.

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen, 31. Oktober, unter Drogeneinwirkung vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Bei seiner Fahrt beging er eine Vielzahl an Verkehrsverstößen und gefährdete insbesondere die drei Mitinsassen in seinem Wagen.