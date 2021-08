Fahndung der Polizei : Verfolgungsjagd durch Mönchengladbach und Jüchen

Mönchengadbach/Jüchen Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Fahrer eines schwarzen Renault Megane. Am Dienstagabend war bei der Suche auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Die Flucht des Mannes, der zuvor Kennzeichen gestohlen hatte, ging unter anderem durch Wey und Kelzenberg.

Es begann auf der Clemes-August-Straße in Mönchengladbach. Dort war gegen 16.50 Uhr eine fremde Person beobachtet worden, wie sie von einem geparkten Auto die Kennzeichen abschraubte. Anschließend, so teilte die Polizei mit, wurden die Nummernschilder sofort an einen schwarzen Renault Megane mit gelben Streifen montiert, in den der Dieb einstieg und wegfuhr.