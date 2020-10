In Mönchengladbach : Verdi-Streik trifft Schulen kaum

Die NEW informierte an den Haltestellen über den ganztägigen Warnstreik – wie hier am Bismarckplatz. Foto: Jan Luhrenberg

Mönchengladbach Nur sehr wenige Schüler kamen am Donnerstag zu spät zum Unterricht. Und das, obwohl die Schulbusse nicht zur Verfügung standen. Wo möglich, erreichen viele Kinder und Jugendliche die Schulen zu Fuß oder nehmen das Fahrrad.

Busfahrer der NEW haben am Donnerstag erneut ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen war der komplette Linien- und Schulbusverkehr. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi.

Die Beschäftigten streikten bereits zum dritten Mal seit dem 29. September. Die Pendler waren allerdings auf die Einschränkungen eingestellt. Am Europaplatz vor dem Hauptbahnhof warteten nur sehr wenige Fahrgäste vergeblich auf den Bus. „Die Leute wissen das mittlerweile schon vorher“, sagte ein Taxifahrer, der den ganzen Morgen dort im Dienst war. Die NEW hatte die Folgen des Streiks frühzeitig – bereits am Anfang der Woche – angekündigt. Auch die betroffenen Schulen seien im Vorfeld informiert worden, teilte NEW-Sprecher Lucas Beyer auf Anfrage mit.

An den Schulen war wenig davon zu spüren, dass die Schulbusse nicht zur Verfügung standen. Kein Schüler musste mehr wie zuletzt zu Hause bleiben, weil er nicht zur Schule kommen konnte, berichtete Jan Funken, Schulleiter am Math.-Nat.-Gymnasium. Lediglich ein Schüler sei am Donnerstag zu spät gekommen, weil das Taxi nicht rechtzeitig kam. Deutlich mehr Eltern als sonst brachten ihre Kinder zur Schule. Deshalb stauten sich die Autos vor dem Gebäude. „Die Eltern sind darauf eingestellt gewesen“, fasste Funken zusammen.

Die Bischöfliche Marienschule und das Franz-Meyers-Gymnasium spürten sogar noch weniger Auswirkungen. „Ein paar wenige Schüler waren zu spät“, sagte Birgit Janßen, Schulleiterin an der Marienschule. Das lag an dem generell hohen Verkehrsaufkommen in der Stadt, das auch sie persönlich auf dem Weg zur Arbeit bemerkt hatte. Denn wie immer hätten die meisten Eltern ihre Kinder mit dem Auto gebracht. Viele Schüler kämen jedoch auch mit dem Fahrrad. Aus diesem Grund war der Streik auch für Schüler der Franz-Meyers-Schule nicht problematisch, sagte Schulleiter Armin Bruder.