Streik im Nahverkehr Busverkehr in Mönchengladbach fällt zwei Tage aus

Pendler müssen sich erneut auf Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, zum Streik in etlichen NRW-Nahverkehrsbetrieben aufgerufen. Auch die Mitarbeitenden der NEW sollen an diesen beiden Tagen die Busse im Depot lassen, so die Forderung, der offensichtlich auch gefolgt wird. Wie die NEW am Dienstag meldet, geht sie davon aus, „dass der Linienverkehr an beiden Tagen vollständig ausfällt“. Betroffen sei auch der Schulbusverkehr. Zudem bleiben die beiden Kundencenter – am Europa- und am Marienplatz – an den Streiktagen geschlossen.