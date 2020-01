Kolumne Der Verbraucherschützer : Was macht ein gutes Restaurant aus?

Mönchengladbach Vor wenigen Wochen wurde ein Lokal in Rheydt wegen Mängeln geschlossen. Die Verbraucherberatung gibt Tipps.

Von Sebastian Dreyer

Vor einigen Wochen berichtete die Rheinische Post über Anwohnerbeschwerden zu einem türkischen Restaurant in der Rheydter Innenstadt. Dort hatte ich früher manchmal in der Mittagspause gegessen. Jetzt ist der Laden geschlossen. Doch das ist eher ein Einzelfall. In Mönchengladbach gibt es viele gute Restaurants. Gerade die türkische Küche ist in der Stadt sehr populär und häufig auch gut.

Doch woran erkenne ich ein gutes Restaurant?

Eine überschaubare Speisekarte ist wichtig. Wenn Sie eine Karte mit 50 bis 60 Gerichten vorfinden, wird der Koch kaum für alles frische Zutaten vorhalten können und eher Fertiggerichte verwenden. Eine Karte mit 10 bis 20 Gerichten und klarer Linie deutet da schon eher auf eine gute Küche hin. Denn selbst auf Hinweise wie „aus eigener Herstellung“ oder „selbst gemacht“ ist kein Verlass. Es sind keine rechtsverbindlichen Begriffe, und so genügt es für die Werbung mit solchen Versprechen mancherorts schon, wenn jemand Schokolade auf Fertigkuchen raspelt. Ob das dann eine verbotene Täuschung ist, muss im Einzelfall entschieden werden. Im Zweifel hilft da nur eins: nachfragen! Auch ob ein Koch regional sowie saisonal und frisch verfügbare Zutaten verwendet, können Sie meist schon an der Karte erkennen.

Ordnung, Ambiente und ein guter Service. Wer auswärts essen geht, möchte auch eine ansprechende Einrichtung und schöne Atmosphäre vorfinden. Doch das Äußere gibt noch mehr Aufschluss: nicht aufgeräumte Tische, runtergekommene Einrichtung, volle Aschenbecher und unfreundliches Personal sind häufig Anzeichen für schlechtes Wirtschaften, überfordertes Management und fehlende Qualität.

Ein wichtiges Kriterium, nicht nur für den Wohlfühlfaktor eines Restaurants, ist die Hygiene. Erste Schlüsse auf die Sauberkeit geben bereits ein Blick auf die Theke oder Toilettenräume. Wer es genauer wissen will, hat es schwer. Eine Hygiene-Ampel für Gaststätten und Restaurants gibt es in NRW nicht mehr. Das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) verschafft Ihnen jedoch Zugang zu den Ergebnissen der behördlichen Lebensmittelüberwachung und damit auch zu Hygienemängeln in Gastronomiebetrieben. Dies hat im Sommer vergangenen Jahres das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden. Ob das ein probates Mittel für den Einzelfall ist, darf jedoch bezweifelt werden.

Auch Online-Bewertungen, zum Beispiel bei Google oder TripAdvisor, können einen Anhaltspunkt geben. Verlassen würde ich mich darauf aber nicht. Die schlechteste Pizzeria in meinem Viertel hat die besten Bewertungen. Man kann dort nun einmal super online bestellen, und das führt bei den technikaffinen Kunden dann zu einer Vielzahl von meist positiven Bewertungen. Hinzu kommt, dass bekannterweise ein Teil der Bewertungen häufig gefälscht ist und Kunden diese meist auch nur schreiben, wenn sie besonders glücklich oder unzufrieden waren. Die Nachfrage kann aber dennoch ein Indiz für ein gutes Restaurant sein. Dies gilt jedoch nur abseits der Hotspots und Hauptverkehrsstraßen, wo die Gastronomie schon vom abwechslungsreichen Laufpublikum lebt. Sind Sie dagegen in einem abseits gelegenen Lokal, in dem vor allem Einheimische und Stammgäste speisen, können Sie davon ausgehen, dass man hier gerne wiederkommt.