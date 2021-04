Verbraucherschutz Mönchengladbach : Was ein gutes Passwort auszeichnet

Was ein gutes Passwort auszeichnet

Mönchengladbach Datendiebstahl kommt im Internet immer wieder vor. Daher braucht es sichere Passwörter. Der Verbrauchschützer sagt, welche drei Dinge dabei wichtig sind.

Vor kurzem berichtete die Rheinische Post über den Betrug mit Paket-Benachrichtigungen per SMS. Auch bei der Verbraucherzentrale in Rheydt gingen Beschwerden ein. Viele der betroffenen Verbraucher fragten sich, woher die Kriminellen ihre Daten hatten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie diese zumindest zum Teil aus einem Datenleck bei Facebook hatten. Zu Ostern wurde bekannt, dass Handynummern und persönliche Daten von einer halben Milliarde Facebook-Nutzern, davon über 6 Millionen Deutschen, öffentlich im Netz zugänglich gewesen sind. Solche personenbezogenen Daten sind häufig das erste, was Kriminelle ausprobieren, um sich Zugang zu fremden Onlinekonten zu verschaffen.