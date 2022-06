Veranstaltung in Mönchengladbach : Das ist für das Turmfest Rheydt 2022 geplant

2019 gab es beim Turmfest eine Skateanlage. In diesem Jahr wird ein Hindernis-Parcours für Teams aufgestellt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Seit 1977 bietet das Turmfest ein Programm für alle Generationen, sagt der Veranstalter. Was in diesem Jahr geplant ist, was neu ist und was sich bewährt hat.

Schon seit 1977 findet das Fest am letzten Juniwochenende statt, dieses Jahr vom 24. bis 26.. Eigentlich wollte die Marketing Gesellschaft (MGMG) die Veranstaltung auf Samstag und Sonntag reduzieren, aber die Abmachung für den Freitagabend mit „The Tanaka Club Band“ stand schon 2020 und so geht das Fest in diesem Jahr nochmal über drei Tage. „Wir wissen, dass Getränkestände und ein wenig Musik für ein großes Fest nicht mehr ausreichen“, sagt Jacqueline Bourgeois, Bereichsleiterin Veranstaltungen bei der MGMG.

Und so habe man in diesem Jahr, wie schon in den letzten Jahren, kein reines Familienfest geplant sondern auch eine echte Sport-Veranstaltung. In einem Spielepark sollen Teams aus Familien, Freunden und Vereinen gegeneinander antreten. Dabei gewinnt aber nicht unbedingt das stärkere Team: Geschicklichkeit, Taktik und auch etwas Glück seien gefragt, teilt die MGMG mit.

Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher, so wie hier 2019. Foto: Markus Rick/MGMG/Markus Rick (rick)

Die Teams mit Teilnehmenden im Alter ab 10 Jahren müssen sechs bis zehn Elemente eines Parcours überwinden. Am Samstag ist der Parcours nur für Teams nach vorheriger Anmeldung zu bestreiten (15 Euro für bis zu sechs Personen). Noch gibt es 20 Tickets. Am Sonntag ist er für alle Interessierten ohne Anmeldung für drei Euro offen.

Tagsüber sorgt am Samstag und Sonntag der DJ PB für musikalische Stimmung. Schon seit den 1990er Jahren ist er in Mönchengladbach und Umgebung unterwegs.

Jüngere Kinder können in der rollenden Waldschule etwas über Wildtierarten lernen, mit dem Clown Jojo Quatsch machen oder ihr Glück am Kletterturm versuchen. Freitag läuft die Veranstaltung von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Besuch des Fests ist grundsätzlich kostenlos, nur der Parcours kostet etwas.Weitere Infos gibt‘s hier.

(mabu)