Veilchendienstagszug in Mönchengladbach Falschparkern drohen Kosten von über 230 Euro

Am Veilchendienstag ist es wieder soweit: Es herrscht jecker Ausnahmezustand in der Vitusstadt. Bevor sich jedoch der traditionelle Zug auf den Weg machen kann, um kleine und große Kinder mit Kamelle und anderen Leckereien zu beglücken, muss der Weg für die Wagen frei gemacht werden. Das ist Aufgabe des Mönchengladbacher Ordnungsamtes. Die Ordnungshüter gehen im Vorfeld die Zugstrecke ab und kontrollieren, ob die Autofahrer sich an die ausgewiesenen Halteverbote halten und ob es ausreichend Platz für den Karnevalszug gibt. Autofahrer, die sich nicht an die Parkregeln der Straßenverkehrordnung halten, droht das Abschleppen des eigenen Fahrzeugs.