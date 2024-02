Gladbach janz jeck 433.000 Narren feiern beim Veilchendienstagszug

Im Zusammenhang mit dem Karnevalstreiben nahm die Polizei bis zum Abend insgesamt acht Strafanzeigen auf. Dabei ging es größtenteils um Körperverletzungsdelikte. Des Weiteren meldete eine Karnevalsbesucherin der Polizei um 15.15 Uhr an der Hindenburgstraße in Höhe Albertusstraße den Diebstahl ihres Handys. Auch dazu nahm die Polizei eine Anzeige auf. Am Sonnenhausplatz sprachen Polizisten einen Platzverweis gegen einen Mann aus, der zuvor in Streitigkeiten verwickelt gewesen war. Insgesamt war der Einsatz nach aktueller Bewertung der Polizei größtenteils friedlich. Bis 18 Uhr mussten Rettungskräfte 19 Patienten in Krankenhäuser transportieren. An den Unfallhilfsstellen wurden 41 Personen behandelt. Die Einsätze im Bereich des VDZ hatten verschiedene Ursachen wie übermäßiger Alkoholgenuss, internistische und chirurgische Notfälle.