Vandalismus in Mönchengladbach : Unbekannte beschmieren Kirche mit „Satan“-Schriftzügen

Auf die Kirchenaußenmauern in Bettrath wurde mehrfach das Wort „Satan“ in grüner Farbe aufgesprüht. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Unbekannte haben eine Kirche in Mönchengladbach mit Schriftzügen und satanischen Zeichen beschmiert. Dem Täter droht eine Freiheitsstrafe wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“. Regionalvikar Klaus Hurtz zeigt sich geschockt und fassungslos.

Die Polizei ermittelt nach den Schmierereien mit satanistischen Zeichen an der Kirche in Bettrath wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“. In Strafgesetzbuch heißt es: „Wer rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im Staat bestehenden Religionsgesellschaft oder Sachen, die dem Gottesdienst gewidmet sind (...), beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Täter hatten in der Nacht zum Montag mehrfach das Wort „Satan“ und Pentagramme auf die Kirchenmauern und das Eingangsportal gesprüht. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, seien in der Stadt bislang noch keine satanistischen Gruppierungen aufgefallen.