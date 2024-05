Mode für die Fußball-Nationalmannschaft „Der Niederländer fiel mit seinem Konfirmationsanzug deutlich zurück“

Der Zusammenarbeit, die seit dem Jahr 2020 besteht und noch bis 2026 vertraglich fixiert ist, kommt es sehr gelegen, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt für besonders extravagante Outfits ist. Die trägt er am Spielfeldrand auch von van Laack. „Das ist absolut super für uns und auch werbewirksam“, sagt von Daniels und nennt als Beispiel das Länderspiel gegen die Niederlande, das Deutschland im März dieses Jahres 2:1 gewann. „Julian Nagelsmann hatte ein sehr auffälliges Outfit von uns: Eine Strickjacke mit Reißverschluss in ganz hellem Weiß und einer gestrickten Weste“, sagt von Daniels. „Neben ihm stand der niederländische Trainer Ronald Koeman. Der fiel modisch ganz deutlich zurück mit seinem Konfirmationsanzug. Das sind die Momente, die alle sehen und die Folgen haben. Julian Nagelsmann sieht in unseren Sachen einfach gut aus. Auch die Zusammenarbeit mit Rudi Völler macht großen Spaß.“