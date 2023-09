Urteil am Landgericht Mönchengladbach „Wir meinen, dass Sie gefährlich sind“

Wegen Körperverletzung mit Todesfolge, erpresserischen Menschenraubs sowie Körperverletzung mit Todesfolge wurde ein 31-Jähriger aus Mönchengladbach am Donnerstag, 28. September 2023, zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Ein psychiatrisches Gutachten hatte den Mann zuvor als Psychopath mit sadistischen Zügen dargestellt. Er soll den Getöteten wegen angeblicher Geldschulden über mehrere Wochen in seiner Wohnung gefangen gehalten und ihn so misshandelt haben, dass er im Dezember 2018 leblos zusammengebrochen war.