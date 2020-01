Diamantene Hochzeit : Die große Liebe auf den zweiten Blick

Ursula und Artur Walberger trennen nach 60 Jahren Ehe nur noch gut 23 Zentimeter Größenunterschied voneinander. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ursula und Artur Walberger feiern Diamantene Hochzeit. Nach 60 Jahren Ehe blickt das Paar auf viele Erinnerungen zurück.

Von Eva Baches

Gegensätze ziehen sich an, sagt ein Sprichwort. So auch bei Ursula und Artur Walberger. Auch wenn der Gegensatz fast dazu geführt hätte, dass sie kein Paar geworden wären. Er misst stolze 1,86 Meter, Ursula 1,53 Meter. Doch die Krankenschwester gefiel dem Maßschneider sehr, als er nach einem schweren Unfall nach Heinsberg ins Krankenhaus kam und sie sich um ihn kümmerte. Er war dankbar und wollte sich revangieren. Also lud er sie zu einem Tanzabend ins Heidehaus an der Holländischen Grenze ein.

Ihre Begeisterung hielt sich in Grenzen. „Ich hatte noch nie mit einem solch großen Mann getanzt“, sagt sie und lacht „Du hast mir die Schuhe poliert“, ergänzt sie und schaut Artur Walberger dabei schelmisch an. Er bleibt hartnäckig. Ostern 1959 verloben sie sich. Silvester 1959 heiraten sie kirchlich. Heute blicken sie dankbar auf 60 gemeinsame Jahre zurück.

„Das Schlechte vergisst man zum Glück“, sind sich beide einig. Es gibt viele schöne Erinnerungen. Da sind viele gemeinsame Urlaube in die USA, eine Schwester von Artur Walberger wanderte dorthin aus, oder an den Lago Maggiore in Italien. Dort fand das Paar einen ihrer Lieblingsplätze. „Wir sind bestimmt zehn Mal dort gewesen“, sagt Ursula Walberger. Besonders gerne erinnert sie sich auch an die Fahrten in ihrem Cremeschnittchen, wie sie ihr Auto liebevoll tauften. „Der war schön übersichtlich“, sagt sie. Ihr Mann wirft lachend ein: „Ich kam mit dem Kopf durch das Dach.“

Besonders stolz sind die Walbergers auf ihre Enkel, auch wenn der Enkelsohn den Opa auch mal Löcher in den Bauch fragt. „Er kam einmal zu mir und sagte in der Bibel seien so viele Fehler. Ich fragte ihn warum? Mein Enkel sagte mir, er habe gelernt, dass man alles, was man anfassen kann, groß schreibt. Aber eine Seele könne man ja nicht anfassen und man schreibt es trotzdem groß“, erinnert sich Walberger.