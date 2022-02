Unwetterwarnung : Außensportanlagen in Mönchengladbach sind gesperrt

Mönchengladbach Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für NRW herausgegeben. Die Stadt Mönchengladbach sperrt daher vorsorglich einige Sportstätten. Wälder sollten gemieden werden.

Alle städtischen Außensportanlagen sind am Mittwoch, 16. Februar, und Donnerstag, 17. Februar, gesperrt. Das teilt die Stadt Mönchengladbach am Mittwochmorgen mit. Begründet wird dies mit den aktuellen Unwetterwarnungen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden in den kommenden Tagen in NRW Gewitter sowie Sturm- und Orkanböen erwartet. Am Mittwoch soll es demnach tagsüber stürmisch und regnerisch werden. In der Nacht wird vor einem schweren Sturm, im Bergland vor einem Orkan gewarnt. Auch der Donnerstag wird stürmisch mit teilweise orkanartigen Böen. Zum Nachmittag soll es ruhiger werden.