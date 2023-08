Starkregen und Gewitter in Mönchengladbach Unwetter trifft vor allem Odenkirchen und Wickrath

In der Provinzialagentur Vits in Odenkirchen stand am Freitagmorgen eine andere Arbeit an als üblich: Es wurde gewischt. Bei dem heftigen Regen war Wasser durch den Hintereingang in den Flur gelaufen. „Der Himmel ist plötzlich ganz schwarz geworden, und dann prasselte es los“, sagt Vertriebsassistentin Denise Halbauer. Die Rohre konnten das ganze Regenwasser wohl nicht mehr fassen. Viel Schaden habe das einfließende Wasser nicht verursacht. „Der Bereich ist Gottseidank gefliest. Alles ist wieder trocken. Wir haben jetzt Sandsäcke vor der Tür“, sagt Denise Halbauer.