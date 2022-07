Zwei Wochen nach dem Unwetter : Mags gibt Waldwege in Mönchengladbach wieder frei

Mönchengladbach Im Laufe des Freitags werden die Hinweisschilder entfernt. Der Friedhof Giesenkirchen und die Schlossstraße sind bereits freigegeben. Eine Straße bleibt hingegen gesperrt.

Die Mags gibt am Freitag, 14. Juli, die Waldwege und damit die Wälder in der Stadt wieder frei. Das teilte eine Sprecherin der Mags am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Demnach seien die Kolonnen derzeit noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen. Am Freitag dann werden sukzessive die Schilder, die auf die Lebensgefahr in den Wäldern hinweisen, entfernt und damit die Waldwege freigegeben.