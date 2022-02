Unwetter in Mönchengladbach : „Wir sind bis jetzt glimpflich davongekommen“

Mönchengladbach 16 sturmbedingte Einsätze verzeichneten Feuerwehr und Polizei in Mönchengladbach bis zum Morgen. Verletzte gab es nicht.

Die Sturmtiefs „Xandra“ und „Ylenia“ sind am Mittwoch und Donnerstag, 17. Februar, über NRW gefegt. Vielerorts waren Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz. In Mönchengladbach sah das anders aus: Insgesamt 16 wetterbedingte Einsätze verzeichneten Feuerwehr und Polizei in Mönchengladbach bis zum Morgen. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. „Wir sind bis jetzt glimpflich davongekommen“, sagte ein Feuerwehrsprecher unserer Redaktion.

Umgestürzte Baustellenschilder, herabgefallene Äste, weggewehte Mülltonnen waren in der Nacht und am frühen Morgen gemeldet worden. In Rheindahlen hatte der Sturm ein Trampolin weggeweht. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, sei das Hüpfgerät aber bereits wieder eingefangen worden, bevor die Polizei am Einsatzort eintraf.

Bis zum Morgen verzeichnete die Feuerwehr sieben sturmbedingte Einsätze in Mönchengladbach, die Polizei neun.

Die Schulen in NRW sind wegen der Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag geschlossen. Eltern waren angehalten, Kita-Kinder nicht in die Einrichtungen zu bringen. Eine Notbetreuung wird den Angaben nach aber angeboten. Welche Bereiche und Angebote in Mönchengladbach noch von der Sturmwarnung betroffen sind und welche allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen Stadt, Feuerwehr und Mags an die Hand geben, erfahren Sie hier.

Aufgehoben ist mittlerweile eine Sperrung der A 44n zwischen den Autobahnkreuzen Holz und Jackerath, südlich von Mönchengladbach. Das teilt die Autobahn GmbH am Donnerstagmorgen mit. Am Vortag war der Autobahnabschnitt ab dem Abend aufgrund der Unwetterwarnungen vorsorglich vollgesperrt. Mittlerweile können dort wieder beide Fahrtrichtungen jeweils einspurig befahren werden. Die Autobahn GmbH warnt aber: „Vorbehaltlich der sehr dynamischen Wetterlage kann sich dies allerdings kurzfristig ändern. Bitte beachten Sie die Beschilderung vor Ort und fahren Sie dort bitte besonders aufmerksam.“

