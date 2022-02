Unwetter in Mönchengladbach : Starke Windböen – Bäume stürzen auf Häuser

Unwetter in Mönchengladbach

Update Mönchengladbach Die Feuerwehr Mönchengladbach ist im Dauereinsatz. Im Stadtgebiet sind bereits mehrere Bäume auf Häuser und Autos gestürzt. Dachziegel und Fassadenteile fliegen durch die Gegend. Die Grundschule an der Steinsstraße wurde beschädigt. Ein Überblick zur Lage.

Sturmtiefs ziehen seit Mittwochabend über NRW hinweg. Die Nacht zu Freitag, 18. Februar, verlief den Angaben nach aber weitgehend ruhig. Das meldeten die Einsatzkräfte mehrerer Städte. Auch in Mönchengladbach blieb die Lage bis zum Mittag ruhig. Dann stürzte ein Baum im Stadtteil Eicken aus einem Garten heraus auf ein an der Bergstraße geparktes Auto. Beschädigt wurde dabei auch ein Hausdach. Auch in Hardterbroich riss der Sturm einen Baum um. Er fiel auf das Dach eines Einfamilienhauses und musste mit einem Kran entfernt werden.