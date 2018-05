Mönchengladbach: Unternehmensstrategien mit Lego

Mönchengladbach Bei einem Workshop im Blauhaus wurden Ideen zur Digitalisierung entwickelt.

Lego-Bausteine kennen schon die Kleinsten. "Lego Serious Play" (LSP) funktioniert so ähnlich, ist aber eher etwas für Erwachsene. LSP ist als Konzept für Firmen und Unternehmen gedacht, um mittels der kleinen Steine und Figuren neue betriebsinterne sowie externe Strategien zu entwickeln und verständlich zu machen. Im Rahmen des Förderprogramms "Digipro", ein deutsch-niederländisches Projekt zur Förderung der Digitalisierung, fand nun ein LSP-Workshop im NEW-Blauhaus statt.

"Das Denken und Bauen in Metaphern ist ein wesentlicher Bestandteil des LSP", erklärt Workshop-Moderatorin Catharina Kloß von der Technischen Universität Chemnitz den sieben Teilnehmern. Diese kommen aus unterschiedlichen Unternehmen, wie der Wirtschaftsförderung oder der Sozialholding. Zum Aufwärmen gibt es eine leichte Aufgabe: eine Schildkröte nach Anleitung bauen, die dann das Fundament für den restlichen Workshop bildet. Denn eine Schildkröte hat viele Eigenschaften, die ein erfolgreiches Unternehmen auch braucht: Weisheit, Langlebigkeit oder einen Panzer gegen äußere Einflüsse. Stück für Stück werden die Teilnehmer in die digitale Geschäftswelt eingeführt.

Der nächste Schritt: "Die fiktive Getriebemanufaktur ,Landleben' ist 2022 digitaler Vorreiter Deutschlands. Wie hat sie das geschafft?", fragt Co-Moderator Carlo Emanuel. Jeder Teilnehmer übernimmt dazu eine Abteilung innerhalb dieses Unternehmens und muss nun für die eigene Abteilung Digitalisierungsstrategien entwickeln - dargestellt mithilfe von Lego-Steinen. Die Teilnehmer zeigen sich in ihren Ausführungen äußerst kreativ. Die Wünsche und Nöte des Kunden mit dem "gläsernen Kopf" werden analysiert, Informationen mit spezieller Übertragungstechnik aus den eingesetzten Produkten generiert und für spätere Problemlösungen gespeichert.

Organisiert wurde der Workshop von dem Institut für Geschäftsprozessmanagement und IT (GEMIT) der Hochschule Niederrhein. "Im Rahmen des Digipro-Förderprogramms finden immer wieder Workshops und Info-Veranstaltungen statt", sagt Maria Kontou von der Hochschule.

Die Workshops richten sich in der Regel an Unternehmer, insbesondere des Mittelstandes, die in der sich schnell verändernden Welt Schritt halten wollen.