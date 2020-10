Unternehmen in Mönchengladbach : Dornieden Gruppe holt Experten

Mönchengladbach Maximilian Schwalm soll sich beim Unternehmen um Mobilitätsfragen kümmern. Der langjährige Mitarbeiter bei BMW ist zudem außerplanmäßiger Professor an der RWTH Aachen.

Die Dornieden Gruppe baut ihre Expertise in den Bereichen der ganzheitlichen Entwicklung von Wohn- und Stadtquartieren aus. Seit Anfang Oktober unterstützt Maximilian Schwalm die Entwicklungs- und Innovationsabteilung des Unternehmens rund um das Thema Wohnen. Der ehemalige Professor am Institut für Kraftfahrzeuge an der RWTH Aachen und langjährige Mitarbeiter bei BMW soll der Dornieden Gruppe zukünftig bei allen Innovations- und Zukunftsthemen helfen. Vor allem soll er sich um den Bereich Mobilität kümmern und in Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen neue Konzepte entwickeln.