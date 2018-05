Mönchengladbach: "Unges Pengste" lockt mit Blumen und Glocken

Die Blumenhornträger werden in Korschenbroich bei "Unges Pengste" wieder das Bild der prachtvollen Festumzüge prägen. Foto: J. Bausch

Mönchengladbach Korschenbroich lädt für das Pfingstwochenende zum großen Volks- und Heimatfest "Unges Pengste" ein. 1000 Schützen ziehen durch die Straßen, 350 Musikanten blasen ihnen den Marsch. Zwei Könige (Christian Koenen und Hans Kießhauer) stehen im Mittelpunkt des festlichen Geschehens, das die kleine Stadt vor den Toren Mönchengladbachs fünf Tage lang bewegen wird.

Gefeiert wird von Samstag, 19. Mai, bis Mittwoch, 23. Mai, im Festzelt auf dem Matthias-Hoeren-Platz. Dort kommen am Samstag und Sonntag vor allem junge Leute zu den Kult-Partys (Pfingstsamstag mit "Mrs. Brightside", Pfingstsonntag mit "Wallstreit"), dort treffen sich von Montag bis Mittwoch Brauchtumsfreunde aus Stadt und Land. Paradiert wird Pfingstsonntag ab 17 Uhr, Pfingstmontag ab 12.30 Uhr und Pfingstdienstag ab 18.30 Uhr, an der Andreas-Kirche.

Pfingsten in Korschenbroich, das ist auch etwas für die Augen. Beim Blumenkorso werden 30 Blumenhornträger sicherlich wieder von den Zuschauern bejubelt. Und "Unges Pengste" bietet auch etwas "auf die Ohren", wenn besonders stimmungsvoll vom St. Andreas-Glockenturm nach Jahrhunderte alter Sitte die Melodie vom "Töllesch Anton" gebeiert wird. "Vom hohen Turm es beiert, Unges Pengste wird gefeiert:" So heißt es im Korschen-

Pfingstmontag 10 Uhr: Gottesdienst im Garten Kreisaltenheim; 11.30 Uhr: Serenade mit Fahnenschwenkern am Hannenplatz; 12.30 Uhr: Königsparade mit Blumenkorso; 20 Uhr: Königsball, Festzelt.

Und bei den Umzügen dürften neben dem Fahnenschwenker auch diesmal die Blumenhornträger die meistfotografierten Schützen in Korschenbroich werden. Denn wenn die starken Männer mit den bis zu 15 Kilogramm schweren Blumenhörnern kommen, zeigt sich "Unges Pengste" von seiner schönsten Seite. Drei Dutzend Vorzeige-Schützen tragen an den Pfingsttagen zur Schau, was Floristen kunstvoll zusammengesteckt haben.