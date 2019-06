Aus Australien und Argentinien angereist : 23 Flugstunden bis Unges Pengste

Korschenbroich René Scheffler und Elio Campos hatten eine weite Anreise zum Korschenbroicher Schützenfest. Einer kehrte heim, einer besuchte die Heimat des Schwiegervaters. Ein Olympiasieger konnte indes nicht kommen.

René Scheffler war gleich wieder in seinem Element. Bei der ersten großen Parade am Pfingstsonntag trug der 32-Jährige eines der schweren Blumenhörner und marschierte damit ein Stück weit vor seinem Schützenzug „Schwaadlaps“. Im Januar 2018 war er mit seiner Frau Christina nach Melbourne gezogen, nun kehrte er erstmals zu Unges Pengste zurück und reiste 23 Flugstunden aus Australien an.