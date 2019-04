Unfall in Mönchengladbach: Unter Alkohol und Drogen gegen Zaun

Unfall in Mönchengladbach

Auf der Straße An den Zwölf Morgen passierte der Unfall. Foto: Polizei MG

Bonnebroich Ein 21-Jähriger ist am Sonntag von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Zuvor hatte er getrunken und Drogen genommen.

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss hat ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen einen Unfall mit hohem Sachschaden gebaut. Um kurz vor 7 Uhr kam er auf der Straße An den Zwölf Morgen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun.

Er selbst blieb unverletzt, allerdings entstand am Zaun sowie an seinem Auto ein hoher Sachschaden. Er gab an, während der Fahrt eingeschlafen und deshalb von der Straße abgekommen zu sein.