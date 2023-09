Rettungshubschraubereinsatz in Mönchengladbach Radfahrerin (71) nach schwerem Unfall in Rheydt gestorben

Update | Mönchengladbach · Am Rand des Marktplatzes in der Rheydter Innenstadt ist am Dienstagmorgen (26. September) eine Radfahrerin von einem Lkw überrollt und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei nun mitteilte, ist die 71-Jährige ist im Krankenhaus, in das die Frau mit einem Rettungshubschrauber transportiert worden war, gestorben.

27.09.2023, 10:23 Uhr

Die Radfahrerin, die am Dienstagmorgen, 26. September 2023, gegen 9.40 Uhr am Rand des Marktplatzes in Rheydt von einem Lkw erfasst und überrollt worden ist, ist wenige Stunden nach dem Unfall ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwochmorgen mit. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die 71-Jährige und der Fahrer des Lkw (46) beide in Richtung Odenkirchen auf der Gartenstraße unterwegs. An der Kreuzung Garten-/ Limiten-/ Hauptstraße wollte der Lkw einer Entsorgungsfirma rechts abbiegen. Dort sei die Radfahrerin gestürzt und vom Hinterrad des schweren Fahrzeugs überrollt worden, so ein Polizeisprecher. Wie genau es zu dem Sturz kam, ist den Angaben zufolge noch nicht komplett geklärt. Die Polizei sucht deshalb noch weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Die Frau wurde laut Feuerwehr lebensbedrohlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Spezialklinik gebracht, wo sie aber wenige Stunden später starb. Der Bereich wurde großräumig gesperrt, ebenso der komplette Marktplatz, wo der Rettungshubschrauber landete. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, in denen auch eine Spur der Limitenstraße in Fahrtrichtung Odenkirchen sowie der Teilbereich der Hauptstraße am Marktplatz gesperrt waren. Erst am frühen Nachmittag wurden alle Sperrungen aufgehoben. Am Unfallort war auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Neuss, das eine Drohne einsetze, um das Unglück genau rekonstruieren zu können. Hier geht es zur Bilderstrecke: Unfall mit Radfahrerin in Rheydt – Hubschrauber landet auf Marktplatz

