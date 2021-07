Schwerer Unfall bei Mönchengladbach : Hubschrauber landet auf A 46

Mönchengladbach Bei einem Unfall zwischen zwei Autos und einem Lkw sind vier Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Auf der A 46 ist es am Dienstagmittag hinter dem Autobahnkreuz Wanlo zu einem Unfall zwischen zwei Autos und einem Lkw gekommen. Dabei wurden vier Personen verletzt. Das teilte die Feuerwehr mit.

Eine schwer verletzte Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik geflogen werden. Um die drei anderen Verletzten kümmerten sich die Besatzungen von vier Rettungswagen, weitere Kräfte der Feuerwehr und zwei weitere Notärzte. Die Einsatzkräfte streuten zudem auslaufende Betriebsmittel mit Bindemittel ab und stellten den Brandschutz für den Fall der Fälle sicher. Die drei mittelschwer Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser in Mönchengladbach und Erkelenz transportiert.