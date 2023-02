Unfall auf A52 nach Bundesliga-Spiel Bayern-Bus durch Rettungsgasse gelotst

Obwohl es nicht erlaubt ist, und in dem Fall sogar explizit untersagt war, ist am Samstagabend ein Mannschaftsbus des 1. FC Bayern von der Polizei durch eine Rettungsgasse gelotst worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion. Der Vorfall werde jetzt „intern nachbearbeitet“. Es handele sich um einen „individuellen Fehler“ einzelner Personen, nicht der ganzen Polizei.