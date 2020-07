Mutwillige Zerstörung : Unbekannte verwüsten Gräber auf Mönchengladbachs Hauptfriedhof

Auf dem Hauptfriedhof in Mönchengladbach wurden Grabsteine und Grableuchten umgeworfen. Foto: mags

Mönchengladbach Der oder die Täter beschädigten auf dem Mönchengladbacher Hauptfriedhof mehrere Gräber, Grabsteine und Lampen aus reiner Zerstörungswut.

Umgestürzte Grablampen und Grabsteine auf einer Strecke zwischen dem Eingang Birkenallee und der Trauerhalle – auf dem Hauptfriedhof ist am Dienstag eine Reihe von Vandalismusschäden aufgefallen. Der oder die Täter haben mehrere Gräber beschädigt, teilte die Stadttochter Mags mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, sondern ausschließlich mutwillig zerstört.

„Es ist für uns enttäuschend, dass Vandalismus überhaupt auf unseren Friedhöfen stattfindet, und wir werden alles daran setzen die Taten aufzuklären“, sagt Sebastian Kieselbach-Peters, Leiter des Bereichs Friedhöfe. Mags hat im aktuellen Fall bereits Anzeige erstattet und bittet die Mönchengladbacher um Mithilfe. Wer verdächtige Aktivitäten am vergangenen Wochenende sowie in den Abend- und frühen Morgenstunden beobachtet oder beobachtet hat, wendet sich bitte an die Mönchengladbacher Polizei unter 02161 290.