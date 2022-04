Umweltskandal in Mönchengladbach : Gift noch immer in der Hindenburgstraße

Das Pflaster an der oberen Hindenburgstraße: Im Bettungsmaterial liegt auch Jahre nach Bekanntwerden des Umweltskandals noch Gift. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Seit 2004 befinden sich giftige Hochofenschlacke im Bettungsmaterial der Einkaufsstraße. 2016 sollte es ausgebaut werden – wie woanders auch. Doch nichts geschah, bis jetzt. Warum durfte die Altlast ausgerechnet in der belebten Fußgängerzone bleiben?

Seit mehr als 15 Jahren liegen Schwermetalle unter dem Pflaster der oberen Hindenburgstraße. Und auf dem Abschnitt zwischen dem Sonnenhausplatz und dem Alten Markt ist es auch Jahre nach der Einigung mit dem betroffenen Unternehmen immer noch nicht ausgetauscht. Entgegen der Ankündigung aus dem Rathaus aus dem Jahr 2016, das giftige Material werde ausgetauscht, wenn der Sonnenhausplatz fertiggestellt sei, liegt die Altlast auch heute noch immer in der Straße – ohne dass dies jemanden kümmerte. Auch im Januar, als unsere Redaktion erstmals über den nun beginnenden Kostenpflichtiger Inhalt Austausch des maroden Pflasters mit tiefen Lücken in den Fugen berichtete, war bei der Stadt keine Rede mehr von dem seinerzeit eingebauten giftigen Bettungsmaterial. Ausgetauscht werden soll das Material jetzt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Konkret geht es um eine Schicht aus Hochofenschlacke, die die betroffene Baufirma im Jahr 2004 eingebracht hatte, als der Pflasterbelag wie in 17 weiteren Kommunen eingebaut wurde. Im Jahr 2011 fiel erstmals in Grevenbroich auf, dass mit dem Material etwas nicht stimmte. 2012 ließ die Stadt Mönchengladbach nach einem Hinweis der Bezirksregierung Proben an der Süchtelner Straße und der Klumpenstraße nehmen, wo das Bauunternehmen das identische Material verbaut hatte wie an der Hindenburgstraße. Dort ergaben die chemischen Analysen damals: zu viel Arsen und zu viel Blei, auch Antimon (ein hochtoxisches chemisches Element) wurde gefunden. Das Unternehmen beteuerte stets, von dem giftigen Material nichts gewusst zu haben, und verwies auf den Lieferanten.

2016 einigten sich Stadt und Unternehmen auf einen Vergleich über Austausch und Entsorgung. An der Süchtelner Straße und an der Klumpenstraße wurde das Material zügig ausgetauscht. An der Hindenburgstraße war dies aber entgegen den Ankündigungen offenbar nicht ganz so eilig. Seit dem Bau des Sonnenhausplatzes 2016 ist nichts geschehen, wie durch die Mitteilung der Stadt von Mittwoch nun offenkundig wurde. Hatte man die Schadstoff-Belastung vergessen?

Die Stadt teilte auf die Frage, ob davon eine Gefahr ausgegangen sei, mit: „Es bestand und besteht keinerlei Gefahr dadurch, dass sich in der Bettungsschicht Metalle befinden, solange diese durch eine intakte Versiegelung wie den Straßenbelag abgedeckt ist. Die Metalle sind in der Bettungsschicht gebunden und nicht durch Niederschlagswasser auswaschbar. Vorsicht ist deshalb vor allem bei direktem Kontakt geboten.“