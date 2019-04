Umweltschutz in Mönchengladbach : Mönchengladbach will biologische Vielfalt fördern

Wildblumenwiesen auf städtischen Grünflächen wie hier in Rheydt will das Bündnis fördern. Foto: Mags

Mönchengladbach Die Stadt will Projekte für Artenvielfalt anstoßen.

(mre) Biologische Vielfalt und Naturschutz sollen in Mönchengladbach stärker gefördert werden. Die Stadt ist deshalb dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ beigetreten und will dort den Austausch mit den anderen 176 Kommunen suchen. Mitglieder in der Region sind unter anderem Düsseldorf, Neuss, Erkelenz, Krefeld und Willich. „Unsere Vision sind grüne Kommunen als hochwertiger Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen“, schreibt Jörg Sibbel, der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses auf der Homepage. Erreicht werden soll das mit Projekten, darunter etwa Wildblumenwiesen auf städtischen Grünflächen, Bau von Bienenstöcken in der Stadt oder Renaturierung von Gewässern.