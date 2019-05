Fridays for Future : So viel „Öko“ steckt in den Mönchengladbacher Schulen

Ein schlechtes Zeugnis für Deutschland haben Mönchengladbacher Schüler bei einer Fridays-for-Furture-Demo ausgestellt. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Seit Januar gehen auch in Mönchengladbach Schüler regelmäßig auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Aber was wird eigentlich in den Schulen für die Umwelt getan? Wir haben nachgefragt.

In Schulen gibt es viele Bereiche, in denen etwas für den Umweltschutz und gegen den Klimawandel getan werden könnte. Was machen Mönchengladbacher Schulen?

Gebäude und Energie Die Schulen haben kaum Einfluss auf Dinge wie eine energetische Sanierung ihrer Gebäude. Und so ist der Stand an den Schulen sehr unterschiedlich. Im Berufskolleg am Platz der Republik wurde bis 2011 saniert, dort geht etwa die Heizung erst an, wenn alle Fenster in einem Raum geschlossen sind. Doch in vielen Schulen herrscht Sanierungsstau, auch wenn es mittlerweile gut gefüllte Fördertöpfe gibt. Aber das soll sich ändern. Mit Geld aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ werden Gebäude nach und nach energetisch saniert. Der Fachbereich Schule und Sport hat dazu gemeinsam mit dem Gebäudemanagement der Stadt ein Maßnahmenpaket erarbeitet, das Schritt für Schritt umgesetzt wird. Beim freiwilligen Projekt Energiesparen machen laut Stadt etwa 50 Prozent der Schulen mit.

Info Auch die Stadt will was fürs Klima tun Klima Die Stadt, die 2009 dem Klimabündnis beitrat, hat ein eigenes Klimaschutzkonzept. Darin wird auch die Reduzierung des Co 2 -Ausstoßes festgelegt. Haushalte verursachen derzeit den meisten CO 2 -Ausstoß.

Müll Auf Mülltrennung wird an vielen Schulen geachtet, „schon allein aus Kostengründen“, wie es vom Berufskolleg am Platz der Republik heißt. Dort gibt es auch das von der Schülervertretung initiierte Projekt „Bamboo for you“. In der Caféteria werden seit einiger Zeit wiederverwendbare Bambusbecher ausgegeben – wer den Becher nutzt, bekommt Kakao und Kaffee 10 Cent günstiger. Am Gymnasium Rheindahlen wird bei Schulfesten darauf geachtet, Mehrweggeschirr einzusetzen. Auch sind die Schüler angehalten, ihre täglichen Getränke in wiederverwendbaren Flaschen mitzubringen.

Unterricht Durch Fridays for Future ist das Interesse vieler Schüler am Thema Umweltschutz gestiegen, berichten einige Schulen – allerdings bleibt der große Einsatz meist aus. Zwar hätten Lehrer etwa am Berufskolleg Platz der Republik die Bewegung und ihre Ideen thematisiert, ein besonderes Interesse, selbst daran teilzunehmen, habe es aber nicht gegeben, berichtet die Schule. An vielen Schulen gibt es aber Umwelt-AGs, auch im Unterricht werden Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz behandelt. Von der Hauptschule Neuwerk heißt es: „Da wenig Unterstützung vom Elternhaus kommt, versuchen die Lehrer die Schüler für den Umweltschutz zu sensibilisieren.“ Am Gymnasium Rheindahlen gibt es einen Projektkurs, der sich mit der Braunkohleverstromung auseinandersetzt. Viele Schüler nehmen jedes Jahr am Kreativwettbewerb „Clean ist cool“ teil, der sich ebenfalls mit der Umwelt befasst. Selbst die Kleinsten machen mit: Immer mehr Grundschulen nehmen an der Autofasten-Aktion teil oder setzen einen „Walking-Bus“ ein. Das sind geführte Fußgängergruppen zur Schule, die Eltern-Taxis ersetzen.

Materialien Der Fachbereich Schule und Sport schreibt einmal jährlich Kopierpapier für die Schulen aus, und das muss „öko“ sein. Im Leistungsverzeichnis heißt es: „Das Papier muss aus 100 Prozent Altpapier hergestellt sein und das Umweltzeichen ,Blauer Engel’ des Bundesumweltministeriums oder ein anderes gleichwertiges Siegel tragen.“

Lebensmittel Bei der Mittagsverpflegung hat die Stadt 2017 aus Qualitätsgründen auf das Kochverfahren „cook & chill“ umgestellt. Die Speisereste werden als Biorestmüll entsorgt. Das Berufskolleg am Platz der Republik versucht, auch Angebote für Veganer und Vegetarier vorzuhalten. Allerdings: „Unsere Jugendlichen setzen leider nach wie vor auf Fast-food und Lebensmittel to go“, heißt es von der Schule. Am Gymnasium Odenkirchen will eine Schülergruppe Bewusstsein für fair gehandelte Lebensmittel schaffen. Für den „Genuss mit gutem Gewissen“ bieten sie fair gehandelten Kaffee an. Und das wohl recht erfolgreich. Denn die kleine Schüler-Firma besteht schon seit 2017.