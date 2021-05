Das sagen Mönchengladbacher zu mehr Rechten für Geimpfte und Genesene : „Es ist unfair, solange noch nicht jeder ein Impfangebot bekommen hat“

Willy Dyszkant aus Mönchengladbach findet die Verordnung für Geimpfte und Genesene gut. Foto: Jana Marquardt

Mönchengladbach Die Menschen in der Innenstadt sind geteilter Meinung darüber, dass Geimpfte und Genesene sich unter anderem nicht mehr an Ausgangs- und Kontaktsperren halten müssen.

Früher, da war Willi Dyszkant (81) noch viel unterwegs. Im Schützenverein, beim Kegeln, in Kneipen. Vor Corona hat er mit seinen Freunden jede Woche Skat gespielt, in einer Gaststätte. Bald sind sie alle geimpft. Und er hofft so sehr, dass er sie dann wieder treffen kann. Er möchte diese Gemeinschaft wieder spüren. Wenn er hört, dass Menschen sich über mehr Rechte für Geimpfte aufregen, wird er still. „Ich verstehe das, aber ich wünsche mir ein bisschen mehr Verständnis für Ältere“, sagt er, als er am Nachmittag in der Mönchengladbacher Fußgängerzone unterwegs ist.

Dyszkant findet die neue Verordnung für Geimpfte und Genesene sinnvoll, denen Bundestag und Bundesrat am Donnerstag zugestimmt haben. Zum einen werden die Kontakt- und Ausgangssperren für sie gelockert. Sie können sich dann wieder mit mehreren anderen Geimpften und Genesenen treffen. Außerdem sind sie mit Getesteten gleichgestellt, brauchen also keinen negativen Coronatest mehr für einen Zoo- oder Friseurbesuch. Auch die Quarantäne nach Auslandsreisen fällt für sie weg – solange sie nicht in einem Virusvariantengebiet unterwegs waren, wie zum Beispiel Brasilien.

Feli Müller (15) und Lisa Schmitz (15) haben für die neue Verordnung kein Verständnis. „Wir sollen die ganze Zeit zu Hause sitzen, haben nur Stress mit dem Distanzunterricht und andere dürfen schon wieder feiern? Schwierig“, sagt Müller. Auch Schmitz schüttelt den Kopf: „Es ist unfair, solange noch nicht jeder ein Impfangebot bekommen hat“, findet sie. Die beiden Mädchen sind sich sicher, dass sie darauf noch lange warten können.

Nadine Herrmann sieht der neuen Verordnung gelassen entgegen, obwohl sie selbst noch nicht geimpft ist. Foto: Jana Marquardt

Weniger kritisch sieht es Nadine Herrmann (27). Die zweifache Mutter sorgt sich eher um ihre beiden Töchter, möchte sie vor dem Virus beschützen. „Natürlich könnte ich mich darüber aufregen, dass manche wieder mehr Rechte bekommen sollen und rücksichtsloser werden“, sagt sie. „Aber das bringt ja auch nichts.“

Wären Gerhard (86) und Marlies Wendenburg (81) noch jung, würden sie diese Gelassenheit wohl nicht an den Tag legen. „Ich finde es ungerecht gegenüber den jungen Menschen, die noch nicht geimpft werden konnten, obwohl sie es gerne wollten“, sagt Marlies Wendenburg. Sie selbst sei zwar schon geimpft, ihr Mann auch, und sie freue sich darüber. Aber das heiße nicht, dass sie nun unsolidarisch mit den Jüngeren sein wolle. Sie halte sich weiterhin zurück. Auch ihr Mann Gerhard sieht eine Problematik bei der neuen Verordnung: „Es gab bisher nun einmal nicht genügend Impfstoff für alle. Da kann man doch jetzt noch nicht mit mehr Rechten für Geimpfte kommen.“

Heinz Reker (67) dagegen findet die Verordnung nachvollziehbar. „Ich hoffe, dass damit auch mal die Impfgegner aus der Reserve gelockt werden“, sagt der Mönchengladbacher. Er selbst ist noch nicht an der Reihe gewesen, bemüht sich aber bei seinem Hausarzt um eine Impfung. „Ich habe kein Verständnis für Menschen, die das nicht tun. Die sollen dann eben weiterhin eingeschränkt leben“, findet Reker.

Franz Slodowy aus Mönchengladbach freut sich über die neuen Möglichkeiten, die ihm die Verordnung eröffnen. Foto: Jana Marquardt