Sondersitzung in Mönchengladbach Rat soll Umbau einer Kreuzung beschließen – Bezirkspolitiker verärgert

Es brodelt im Westen. Erneut hat ein Fachausschuss eine Entscheidung getroffen, die Bezirksvertretern deutlich gegen den Strich geht. Es geht um den Umbau des Knotenpunkts Poststraße/Trompeterallee in Wickrath. Der Rat kann eine entsprechende Planung am kommenden Mittwoch, 8. Mai, beschließen – ohne dass sich die Bezirksvertretung (BV) West dazu in einer Sitzung geäußert hat. Damit es nicht dazu kommt, hat die CDU eine Sondersitzung beantragt. Einziges Thema: der Umbau des in Wickrath so wichtigen Knotenpunkts.