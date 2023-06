Übersicht Mönchengladbachs schönste Spielplätze

In der Vitusstadt gibt es 185 öffentliche Kinderspielplätze. Sie machen eine Fläche von etwa 473.000 Quadratmetern aus. Die Plätze werden laufend instand gehalten, immer wieder gibt es große Sanierungen. So wird im Volksgarten gerade gebaut, ebenso im Freizeitpark Dahl. An Schloss Rheydt soll das Angebot noch erweitert werden, im Hardter Wald ist der größere Spielplatz jüngst erst wiedereröffnet worden.