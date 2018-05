Mönchengladbach: Überraschungen zum Jubiläum

Mönchengladbach "De Räuber" begeisterten im Festzelt die Geistenbecker Schützen. An ihrer Spitze stehen der König und seine drei Kinder.

Nicht nur das Konzert der Räuber wird Horn in sehr guter Erinnerung bleiben, auch sonst erlebt er das Schützenfest in diesem Jahr in einer besonderen Weise, denn seine drei Kinder sitzen mit ihm auf dem Thron. Mike Horn ist Prinz, Rene Horn ist Schülerprinz, und seine Tochter Jennifer ist Ritter. "Es ist ein schönes Gefühl, wenn man alle bei sich hat", sagt Horn. Der Schützenkönig berichtet, dass ihm und seiner Familie die Schützentradition sehr wichtig sei, seine Kinder seien von Anfang an damit groß geworden. Und überhaupt seien in der Geistenbecker Sebastianus-Bruderschaft Tradition, Freundschaft und Familie hoch angesehene Werte. "Ohne diesen großen Zusammenhalt wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, dass so ein Verein seit 125 Jahren besteht", meint Wateler. Zu diesem Anlass haben sogar acht Spielleute des im vergangenen Jahr aufgelösten VSG Geistenbeck ihre Instrumente noch einmal hervor geholt. In den vergangenen 125 Jahren ist bei den Geistenbecker Schützen einiges passiert, besonders in puncto Gleichberechtigung. Hier haben sich die Schützen frühzeitig modernisiert und schon seit 1981 Frauen aufgenommen. Unter den 200 Mitgliedern sind 70 Frauen, bei den aktiven Mitgliedern gibt es 72 männliche und 44 weibliche. Über diese gute Verteilung freut sich Wateler ganz besonders, und er hält diese Entwicklung für sehr wichtig. Da ist es auch passend, dass Wateler sein Amt des Pressewarts an eine Frau weitergeben wird. Sonja Wolff, seit zwei Jahren als Marketenderin dabei, wird zurzeit in die Aufgaben eines Pressewartes eingearbeitet. "Ich bin noch ein Jahr seine Praktikantin", sagte sie lachend. "Ich fotografiere und schreibe gerne, da ist dieses Amt doch passend für mich."