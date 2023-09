Jugendlicher im Krankenhaus Mutmaßlich rassistischer Übergriff bei Fußballspiel – so reagieren die Vereine

Das Fußballspiel der B-Junioren zwischen dem SV Lürrip und den Sportfreunden Neersbroich in Uedding liegt bereits anderthalb Wochen zurück. Doch welche Folgen die Partie am Sonntag, 17. September, hat, wurde erst jetzt öffentlich. Wie die Polizei am Dienstag, 26. September, mitteilte, wurde bei dem Spiel ein 14-jähriger Junge aus Mönchengladbach mit Migrationshintergrund so schwer verletzt, dass er auf der Intensivstation behandelt werden musste. Dass nun ein Ermittlungsdienst des Staatsschutzes die Untersuchung des Falls übernommen hat, liegt an den Zeugenaussagen, die bisher erfasst wurden.