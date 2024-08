Brauchtum in Mönchengladbach So schön wird das Stadtschützenfest 2024

Den Durst der Feiernden wollen die Altstadtwirte löschen, die eigens eine Festgesellschaft gegründet haben und die Bühne am Alten Markt an allen drei Tagen bis in die Nacht bespielen: Spanische Klänge am Fest-Freitag, am Samstag rockt Gladbachs bekannte Coverband „Just:is“ die Bühne und am Sonntag sorgen die „Rabaue“ mit ihrer großen Show für kölsche Stimmung. Das Ganze nennt sich Altstadt-Open-Air und macht den Alten Markt (von St. Vith bis zur Markthalle) zur Partyzone. Zudem erweitert es die Tagsüber-Folklore der Schützen mit einer nächtlichen Note.