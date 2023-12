„TV Total“-Dreh Pufpaff verkauft Klobürsten auf Gladbacher Weihnachtsmarkt

Besucher des Weihnachtsmarkts sind am Donnerstagnachmittag gehörig überrascht worden: Auf dem Sonnenhausplatz war in zentraler Lage eine neue Bude aufgebaut worden. Das alleine ist noch kein Grund zum Staunen. Doch der Mann hinter dem Tresen kommt vielen Passanten dann doch bekannt vor: „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff steht in dem kleinen Häuschen und versucht, begleitet von einem Kamerateam, allerlei Zeug an die Menschen zu bringen.